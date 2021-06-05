МОЗ оновив зони карантину. Незабаром 15 регіонів можуть перейти в "зелену"

Вони відповідають її показниками – в водночас країна поки що перебуває в "жовтій" епідеміологічній зоні

Станом на ранок, 5 червня, в Україні 15 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину. У той же час, на даному етапі країна перебуває в "жовтій" зоні.

Реклама

Про це свідчать дані з сайту МОЗ.

Близькі до "зеленої" зони показники у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях.

А за минулу добу до них приєдналася ще Донецька і Львівська області. Там покращилася ситуація з коронавірусом – знизився коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування.

Київ також відповідає показникам "зеленої" епідеміологічної зони, проте коефіцієнт нових випадків другий день поспіль становить рівно 5%.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що на минулих вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в додатку "Дія".

Також нагадаємо, можна вакцинуватися тим, хто страждає серцево-судинними захворюваннями.

Також дивіться в сюжеті "Сегодня", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус