МОЗ оновив зони карантину. Незабаром 15 регіонів можуть перейти в "зелену"

Станом на ранок, 5 червня, в Україні 15 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину. У той же час, на даному етапі країна перебуває в "жовтій" зоні.
Про це свідчать дані з сайту МОЗ.
Близькі до "зеленої" зони показники у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях.
А за минулу добу до них приєдналася ще Донецька і Львівська області. Там покращилася ситуація з коронавірусом – знизився коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування.
Київ також відповідає показникам "зеленої" епідеміологічної зони, проте коефіцієнт нових випадків другий день поспіль становить рівно 5%.
Раніше ми повідомляли, що на минулих вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в додатку "Дія".
Також нагадаємо, можна вакцинуватися тим, хто страждає серцево-судинними захворюваннями.
Також дивіться в сюжеті "Сегодня", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус