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МОЗ оновив зони карантину. Незабаром 15 регіонів можуть перейти в "зелену"

5 червня, 10:31

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони відповідають її показниками – в водночас країна поки що перебуває в "жовтій" епідеміологічній зоні

Станом на ранок, 5 червня, в Україні 15 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину. У той же час, на даному етапі країна перебуває в "жовтій" зоні.

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Про це свідчать дані з сайту МОЗ.

Близькі до "зеленої" зони показники у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях.

А за минулу добу до них приєдналася ще Донецька і Львівська області. Там покращилася ситуація з коронавірусом – знизився коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування.

Київ також відповідає показникам "зеленої" епідеміологічної зони, проте коефіцієнт нових випадків другий день поспіль становить рівно 5%.

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Раніше ми повідомляли, що на минулих вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в додатку "Дія".

Також нагадаємо, можна вакцинуватися тим, хто страждає серцево-судинними захворюваннями.

Також дивіться в сюжеті "Сегодня", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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