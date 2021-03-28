МОЗ підтримує продаж вакцин від COVID-19 в аптеках

Поки ніде у світі комерційного ринку вакцин від коронавірусу немає

Українці зможуть купувати вакцини від коронавірусу в аптеках, як тільки у комерційних компаній з'явиться можливість привозити такі препарати, зареєстровані в Україні.

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Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, він не лише не проти, але навіть закликає фармкомпанії почати ввозити в Україну вакцини за першої ж можливості.

"Як тільки комерційні компанії привезуть вакцину, то, мабуть, її можна буде купити. МОЗ, навпаки, закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з’явиться можливість, будь ласка, привозьте, ми її зареєструємо. Але тільки ті вакцини, які зареєстровані на території країни", – підкреслив він.

Степанов пообіцяв дуже швидко провести необхідні для ввезення вакцин комерційними компаніями процедури.

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Він також зауважив, що ніде в світі вакцини від коронавірусу поки в аптеках не продаються.

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"Просто комерційного ринку (вакцин від COVID-19. – Ред.) ще ніде у світі не існує. Це так, для ремарки. У жодній країні світу ніякого комерційного ринку немає", – пояснив глава МОЗ.

Нагадаємо, в програмі поставок вакцин проти коронавірусу в бідні країни COVAX припускають, що індійський Serum Institute, який виробляє вакцину CoviShield за ліцензією AstraZeneca, повністю відновить її експорт у травні.

Ми також повідомляли, що компанія Pfizer почала випробовувати на дітях віком від шести місяців до 11 років вакцину від COVID-19.

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