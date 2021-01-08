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МОЗ попередив про пік захворюваності на COVID-19 у січні-лютому

8 січня, 12:22

Ольга Литвин Ольга Литвин

Через активне переміщення українців у святкові дні хворих буде більше, ніж зазвичай

Провідні українські епідеміологи прогнозують поступове зростання протягом січня-лютого кількості хворих на COVID-19.

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Про це заявив під час брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

"Прогнози всіх наших провідних фахівців у області епідеміології свідчать про поступове зростання протягом січня-лютого кількості хворих на COVID-19. І як наслідок – про збільшення навантаження на медичну систему", – сказав Степанов.

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Він підкреслив, що починається сезонне зростання хворих на грип. Цей недуг часто викликає такі ж ускладнення, як і COVID-19, що стане додатковим навантаженням на медсистему.

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Крім того, період локдауну (з 8 по 24 січня включно) збігається із завершенням інкубаційного періоду у людей, які підхопили коронавірус під час новорічних свят.

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Міністр зауважив, що українці активно переміщаються як по території країни, так і за її межами. Унаслідок цього збільшується ризик поширення інфекції на територіях, де був відносно низький рівень зараження.

Максим Степанов закликав у дні локдауну дотримуватися всіх правил карантинних обмежень.

Крім того, глава МОЗ повідомив, що українці роблять мало тестів на коронавірус.

Раніше Максим Степанов висловився про смерть від коронавірусу та баланс між здоров'ям і економікою:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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МОЗ Украина зараження коронавірус Максим Степанов COVID-19
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