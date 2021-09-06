МОЗ просить Кабмін перевести Україну в "жовту зону"

Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну із "зеленої" в "жовту" зону

Посилення карантину можливо вже з наступного понеділка / Фото: колаж "Сьогодні"

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в МОЗ зробили подання Кабміну про переведення України в "жовту зону" карантину.

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Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

За словами Ляшка, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну із "зеленої" в "жовту зону".

"МОЗ подав відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Скоріш за все, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", – повідомив Ляшко.

Що забороняється в "жовтій зоні"?

проведення масових заходів, коли більш ніж одна особа на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу"Дельта" активно поширюється територією України.

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Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд "карантинних" заборон в навчальних закладах Києва.