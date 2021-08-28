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МОЗ розриває контракт на поставку індійської вакцини – Ляшко

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
28 серпня, 14:09
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В Україну не поставлять препарати CoviShield і Novavax
Ляшко заявив, що в країні очікувалися поставки 12 млн доз індійських препаратів, але отримала Україна 500 тисяч / Фото: колаж "Сьогодні"
Ляшко заявив, що в країні очікувалися поставки 12 млн доз індійських препаратів, але отримала Україна 500 тисяч / Фото: колаж "Сьогодні"

МОЗ розірве контракт з Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцини з Індії.

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Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Компанія повинна була поставити в Україну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax, але з 12 млн доз вона поставила тільки 500 тисяч.

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"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде в світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації мине ще час, тобто до кінця року він (препарат – "Сьогодні") може ще не отримає прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися цим препаратом", – пояснив міністр.

За його словами, зараз компанія Crown Agents, яка виступала посередником між Україною та Індією, веде переговори про розрив контракту. Крім того, за 2 млн доз Novavax з держбюджету була передоплата. Її повинні повернути за контрактом.

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А тим часом, американська компанія Pfizer заявила про необхідність третьої дози вакцини від коронавірусу.

Чи потрібна третя щеплення?

Мова йде про бустерну дозу вакцини, це щеплення робитимуть через шість місяців після другого.

"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін'єкцій", – про це повідомляє The Washington Post.

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