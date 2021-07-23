МОЗ України: Тести на антитіла до коронавірусу – вкрай ненадійні

Негативний тест не гарантує, що людина здорова, а позитивний – що хворий, кажуть в МОЗ

Фото: колаж "Сьогодні"

Результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо за рівнем імунного захисту людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в Telegram-каналі "Коронавірус інфо" в п'ятницю, 23 липня.



Зазначається, що згідно з науковими дослідженнями, концентрація антитіл в крові перехворілих і вакцинованих має дуже опосередкований стосунок до рівня захисту проти COVID-19. Експерти досі не знають, який рівень антитіл необхідний для ефективного захисту від вірусу.

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Крім того, в МОЗ підкреслили, що за даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, для діагностики інфекції дані тести не підходять, оскільки антитіла виробляються в організмі протягом трьох тижнів.

"Тому негативний тест не обов'язково означає, що людина здорова, а позитивний не гарантує, що він хворий", – резюмували в МОЗ.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що 21 липня в світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померла 19 748 людина. До цього найбільший показник був 28 січня – 17 116.

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Нагадаємо, індійський штам коронавируса "Дельта" виявили у пацієнтів Олександрівської лікарні Києва. Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.

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У всіх шести чоловік, які надійшли в Олександрівську лікарню, середня і важка ступінь захворювання. Двоє пацієнтів були в реанімації. Більшість з них останнім часом були в Росії.

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