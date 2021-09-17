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У МОЗ назвали вакцини від коронавируса, які можна комбінувати

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
17 вересня, 13:13
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Можна поєднувати мРНК-вакцини іншого виробника

Якщо перша щеплення зроблено вакциною Moderna, то другу можна робити Comirnaty / Pfizer-BioNTech і навпаки. Медики стверджують, що поєднання таких вакцин безпечне та ефективне.

Про це повідомляє МОЗ України.

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Міністерство в липні схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, щоб комбінувати мРНК-вакцини.

Якщо вакцини, якої ви робили перше щеплення, немає, то другу вакцинацію можна зробити мРНК-препаратом іншого виробника.

Скільки українців вакцинувалось за минулу добу

16 вересня, в Україні вакцинували проти COVID-19 122 906 людина.

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Всього з початку кампанії щеплено 11 229 655 людина. Вакцинацію завершили вже 5 059 771 людина – вони отримали дві дози препарату.

Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2884 пункту щеплень і 316 центрів вакцинації.

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