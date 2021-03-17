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МОЗ збільшило інтервал між дозами Covishield: Ляшко назвав причину

17 березня, 17:05

Віталій Семченко Віталій Семченко

Тепер цей проміжок становить 12 тижнів

Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між введенням двох доз вакцини від коронавірусу Covishield. Тепер цей проміжок становить 12 тижнів.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

"За рекомендаціями Національної технічної групи експертів МОЗ збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічних препаратів CoviShield з 28 днів до 90 днів", – сказано в повідомленні.

Як розповів головний санлікар Віктор Ляшко, таке рішення було прийнято на основі аналізу публікації в медичному журналі The Lancet, де розробники вакцини стверджували, що максимальна ефективність першої дози вакцини досягається в довгостроковій перспективі.

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Ефективність однієї дози вакцини становила 76% з 22 по 90 день, а якщо ввести другу дозу після 12 тижнів, то ефективність зростала до 81%.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не має наміру відмовлятися від вакциниCoviShield від компанії AstraZeneca, поставку нової партії цього препарату з Індії очікують вже наприкінці березня.

Також ми писали, що в Україні перша людина отримала другу дозу препарату від коронавірусу. Це перший випадок повної вакцинації в нашій країні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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МОЗ вакцинація вакцина коронавірус Covishield
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