МОЗ оголосить про контракт на ще 10 млн доз вакцин найближчими днями – Степанов

Міністерство охорони здоров'я найближчими днями має оголосити про новий контракт на закупівлю ще щонайменше 10 млн доз вакцин від коронавірусу.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Я думаю, що в найближчі дні ми оголосимо про контрактування ще щонайменше 10 млн доз вакцини", – стверджує міністр.

За його словами, йдеться саме про ті вакцини, які "відповідно до підписаних контрактів і сплачених коштів" повинні надійти в Україну протягом 2021 року. Конкретних вакцин міністр не назвав.

Степанов додав, що на сьогоднішні Україна вже законтрактувала 22 млн доз вакцин.

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Нагадаємо, за словами Степанова, Міністерство охорони здоров'я готується до зростання захворюваності на коронавірус у найближчі дні – показник захворюваності може сягнути 25 000 нових випадків на добу.

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Ми також повідомляли, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що українцям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою в Індії, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою в інших країнах.

У неділю, 4 квітня, президент України підписав указ про прискорення вакцинації українців, згідно з яким, до кінця 2021 року планують зробити щеплення більшості дорослих українців.

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