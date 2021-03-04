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МОЗ засекретив умови закупівлі COVID-вакцин: у Степанова пояснили причину

4 березня, 10:19

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Розголошення умов контракту призведе до розриву відносин з виробником, каже Шаталова

Вітчизняний МОЗ уклав угоду з британським посередником – компанією Crown Agents – про нерозголошення інформації про умови закупівлі вакцин проти COVID-19. У разі порушення домовленості може дійти до розриву контракту з виробником препарату.

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Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

За її словами, ця умова містилася в наказі МОЗ від 19 лютого, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах.

"Цитую: "Забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти COVID-19". Така вимога обумовлена положенням угоди між Міністерством охорони здоров'я та Crown Agents", – розповіла чиновниця.

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Нагадаємо, 15 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ позбавив держпідприємство "Медичні закупівлі України" повноважень вести переговори і постачати вакцини від коронавірусної хвороби в країну на користь міжнародної компанії Crown Agents. Заміну оператора з придбання вакцини пояснили нібито неефективністю роботи "Медзакупівель".

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Після цього посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що конфлікт між Міністерством охорони здоров'я та "Медзакупівлями" може становитизагрозу для надання макрофінансової допомоги Європою.

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МОЗ вакцина секрет коронавірус нерозголошення COVID-19 Covishield Crown Agents

Джерело: Сьогодні

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