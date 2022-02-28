Світ на межі катастрофи: Кулеба про ядерне божевілля Путіна

Міністр заявив, що використання ядерної зброї стане атакою на все людство

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде кинутий у катастрофу.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Перешкодити за всяку ціну"

За словами міністра, можливе використання ядерної зброї буде "божевіллям, яке вкине світ у катастрофу".

"Якщо те, що робить зараз президент Путін, та війна, яку він розв'язав, – це атака на світовий порядок, то використання ядерної зброї стане атакою на все людство. І цьому треба за будь-яку ціну запобігти", – сказав Кулеба.

Що сталося

В Білорусі відбувся референдум щодо поправок до Конституції Республіки. ЦВК оголосила результати.

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Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави, оскільки за проголосували 65,16% громадян. Отже, рішення ухвалено.

Нагадаємо, в Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю. Російський лідер навів російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.

За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються в ухваленні Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.

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