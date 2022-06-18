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Миру без справедливості не буде – Яценюк про важливість єдності в ЄС

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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18 червня, 21:19
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Голова КБФ зазначив, що в Європі є дві "партії" – "партія миру" і "партія справедливості"
Якщо єдність у західному світі зникне – це буде перемога для диктаторів та автократів, заявив Арсеній Яценюк
Якщо єдність у західному світі зникне – це буде перемога для диктаторів та автократів, заявив Арсеній Яценюк / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

В Європі є дві "партії": "партія миру" і "партія справедливості". Але якщо не буде досягнута справедливість, то і миру не буде, заявив прем‘єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк в ефірі LBC Radio.

Він наголосив, що справедливість може бути досягнута покаранням відповідальних за злочини проти людства та воєнні злочини, "притягненням до відповідальності персонально Путіна й тих, хто віддав наказ розпочати цю війну проти України".

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Арсеній Яценюк наголосив на надважливості єдності вільного світу.

"Якщо ця єдність у ЄС та в західному світі зникне – це буде катастрофа для західного світу. І це буде перемога для диктаторів і автократів", – сказав він.

Голова Київського безпекового форуму підкреслив, що суверенітет України має велике значення для європейських країн.

"Тож це життєво важливе питання для вільного світу – боротися за незалежність і суверенітет України, боротися за права і свободи і за ціннісні підвалини Європи", – наголосив Арсеній Яценюк.

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