Мирної акції не планувалося: Геращенко про протести під Офісом президента

Організатори акції під Офісом президента, яка була 20 березня, в соціальних мережах натякали на те, що планується насильство і зіткнення з поліцією.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, організатори закликали прийти і брати з собою аптечки, джгути, бинти.

"Минулої суботи організатори акції і найбільш активна частина не хотіла ніякої мирної акції... Було прийнято рішення не вступати в насильницькі зіткнення з окремою групою провокаторів", – сказав Геращенко.

У той же час він зазначив, що більшість тих, хто прийшов на акцію під Офіс президента в суботу, 20 березня, були ті, хто вирішив мирно і законно висловити свій протест.

"Вікна та двері будуть замінені. Фасади вже майже відмиті. Кров не пролилася, а особи, які завдавали шкоди народному державного майна, понесуть відповідальність. На сьогодні пред'явлено вже ряд підозр найбільш активним учасникам даної акції", – зазначив він.

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