Мітинг на Банковій: натовп штурмує Офіс президента (відео)

Біля Офісу президента сталася сутичка мітингувальників із правоохоронцями. Підтримка активіста Сергія Стерненка пішла на кордон поліції – "стінка на стінку". Прорвати оточення не вийшло, передає кореспондент сайту "Сьогодні" з місця подій.
Протестувальники спочатку кидали сніжки в кордон поліції, потім у хід пішли фаєри. У бік правоохоронців, за словами очевидців, також розпилювали щось з балончиків, вибухають петарди. Силовики заходять у натовп і розділюють його на частини, найзавзятіших виводять з натовпу. З двох правоохоронців протестувальники зірвали шоломи.
Як ми повідомляли раніше, біля Офісу президента понад тисяча протестувальників.
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