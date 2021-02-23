Мітинг на Банковій: натовп штурмує Офіс президента (відео)

Біля Офісу президента сталася сутичка мітингувальників із правоохоронцями. Підтримка активіста Сергія Стерненка пішла на кордон поліції – "стінка на стінку". Прорвати оточення не вийшло, передає кореспондент сайту "Сьогодні" з місця подій.

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Протестувальники спочатку кидали сніжки в кордон поліції, потім у хід пішли фаєри. У бік правоохоронців, за словами очевидців, також розпилювали щось з балончиків, вибухають петарди. Силовики заходять у натовп і розділюють його на частини, найзавзятіших виводять з натовпу. З двох правоохоронців протестувальники зірвали шоломи.

Як ми повідомляли раніше, біля Офісу президента понад тисяча протестувальників.

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