Мітинги на підтримку полонених захисників "Азовсталі", евакуація з гарячих точок та інші важливі події 25 червня

Сотні українців по всьому світу вже висловили бажання провести подібний захід у своєму місті, а"Укрзалізниця" продовжує евакуйовувати населення із зон бойових дій

Асоціація захисників Маріуполя анонсувала проведення мітингів, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Асоціація захисників Маріуполя анонсувала на 25 червня проведення міжнародних мітингів у багатьох європейських країнах на підтримку українських воїнів, які перебувають у полоні російської федерації. Крім того, сьогодні відбудеться благодійний патріотичний онлайн пробіг Київського Велодня.

G7 обіцяє військову підтримку Україні доти, доки це буде необхідно

На зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також верховного представника ЄС у Берліні було обговорено російську агресію проти України та роль Росії у загостренні глобальної продовольчої кризи.

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"Міністри закордонних справ країн G7 підтвердили свою непохитну підтримку України, включаючи військову та оборонну допомогу, поки це буде необхідно", – йдеться у заяві за результатами зустрічі.

Дніпро і Кам'янське скорочують комендантську годину

З 25 червня скорочується дія комендантської години у Дніпрі та Кам'янському (Дніпропетровська область), повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, раніше комендантська година діяла з 23:00 до 05:00, але вже з завтрашнього дня – з 00:00 до 05:00

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"У всіх інших (містах, – ред.) – без змін. Комендантська година як і раніше діє з 23:00 до 05:00. В цей час перебувати на вулиці заборонено", – додав Резніченко.

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг на 25 червня

Сьогодні, 25 червня, вирушить один евакуаційний потяг.

Евакуаційний потяг на 25 червня:

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• 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

В Укрзалізниці додали, що час відправлення може змінюватись.

В Європі пройдуть мітинги на підтримку полонених захисників "Азовсталі"

Асоціація захисників Маріуполя анонсувала на 25 червня проведення міжнародних мітингів у багатьох європейських країнах на підтримку українських воїнів, які перебувають у полоні російської федерації, повідомляється на сторінці асоціації у Телеграмі.

"25 червня по всій Європі заплановано проведення міжнародних мирних мітингів на підтримку захисників "Азовсталі", які наразі перебувають у полоні на окупованій території України. Авторами ідеї проведення мітингів стала ініціативна група "Вирій", яку підтримала Асоціація родин захисників "Азовсталі". Сотні українців по всьому світу вже висловили бажання провести подібний захід у своєму місті, тож попереджаємо про те, що, ймовірно, до наявного списку будуть додані ще країни, а можливо, і нові дати", – йдеться у повідомленні.

25 червня відбудеться благодійний патріотичний онлайн пробіг Київського Велодня

25 червня відбудеться благодійний патріотичний онлайн пробіг Київського Велодня. За інформацією організаторів, мета заходу – проявити патріотичну позицію велоспільноти Києва, а також зібрати 1 мільйон грн на закупівлю засобів тактичної медицини для комплектації аптечок тактичної медицини для ЗСУ.

Формат заходу передбачає індивідуальну поїздку на велосипеді в будь-якій точці світу з національною патріотичною символікою і публікацію свого фото із закликом підтримати велопробіг та зібрати кошти.