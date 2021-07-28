Мені складно говорити. Дмитро Комаров прокоментував смерть товариша в авіакатастрофі на Прикарпатті

Комаров розповів, що бачився з Ігорем останній раз 10 червня на фестивалі, який пілот традиційно проводив після Івана Купала

Ігор Табанюк (зліва на фото) з українським журналістом Дмитром Комаровим (праворуч на фото). Фото: Дмитро Комаров

Український мандрівник, ведущий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров прокоментував авіакатастрофу на Прикарпатті. Серед 4 загиблих був друг ведучого – один з кращих пілотів України Ігор Табанюк.

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На сторінці в Facebook Комаров опублікував їх спільні фото і прокоментував трагедію.

"Мені складно писати і говорити. Ігор був другом. Він – один з найкращих пілотів України. Людина, яка все своє життя, час, сили і енергію віддала авіації. Її розвитку. Людина, яка за свої гроші відродила аеродром в Коломиї з руїн, відкрила льотну школу, проводила свята для всіх охочих", – поділився він

Мандрівник додав, що бачився з Ігорем 10 червня на фестивалі, який пілот традиційно проводив після Івана Купала.

"Знімали, як Ігор реалізував мрію героїв нашої програми. На аеродромі були сотні щасливих людей, блискучих дитячих очей. Це було справжнє свято, Ігорю були вдячні абсолютно всі. Прилетіли літаки практично з усіх міст України, і навіть з Європи. 13 липня Ігорю виповнилося 60 років. Минулого тижня ми зідзвонювалися. Ігор був налаштований дуже оптимістично, всі плани були пов'язані з аеродромом. Він дуже мріяв перетворити Коломию в центр туризму, зробити одними з воріт в українські Карпати для всього світу", – написав Комаров.

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Фото: Дмитро Комаров

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Дмитро додав, що поспілкувався з дуже багатьма пілотами. Вони переконані, що якщо такий досвідчений пілот не зміг впоратися з цією ситуацією – вона була непоправною. Оскільки, Табанюк 40 років за штурвалом.

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"Є відео падіння. Штопор. Можу припустити, що це: 1) відмова управління, техніки; 2) непритомність, напад; 3) втручання в управління пасажиром. Ігор, будучи притомним, швидкість втратити не міг. Виключено. Багато пілотів припускаю так. Важливо провести детальне розслідування", – додав ведучий.

Фото: Дмитро Комаров

Комаров також поділився, що останній рік пілота був важкий, оскільки "аеродром намагалися "віджати". Тож Дмитро звернувся до керівництва міста і країни з проханням прослідкувати, щоб після смерті Табанюка "не загинула справа його життя – аеродром".

Нагадаємо, 28 липня біля села Шепарівці Коломийського району впав легкомоторний спортивний літак на приватний житловий будинок. Після падіння літак загорівся, загинули 4 людини.

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Крім того, в Одесі через пілота утворився затор з літаків. Пілот відмовився рухатися по новій злітці, заявивши, що ширина доріжки не відповідає правилам авіакомпанії.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: