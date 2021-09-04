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Багато білих плям. Експерти і політики обговорили заяву Денисової про деолігархізацію

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
4 вересня, 10:32
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Експерти зазначають, що владі краще потурбуватися про сильні суди, боротьбу з корупцією і, найголовніше, виконання вже діючих законів
На думку Денісової, закон про олігархів порушує права людини. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
На думку Денісової, закон про олігархів порушує права людини. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що так званий Закон про олігархів не відповідає Конституції України. За її словами, прийняття закону може обмежити права українців і ввести цензуру в ЗМІ.

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Денисова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом. На її заяву вже відреагували народні депутати, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Ось що написав на своїй сторінці нардеп Сергій Власенко:

"Весь світ має вироблені механізми контролю над ринками і монополіями- це Антимонопольний комітет і антимонопольне законодавство. А законопроект "Про олігархів", внесений від імені Президента не має нічого спільного ні з світовими правилами, ні з Конституцією України, а є, скоріш за все, публічно-піарним інструментом впливу на свідомість украінців".

Законопроект Верховна Рада прийняла в першому читанні ще влітку. І знову візьметься за нього, швидше за все, вже цієї осені. Омбудсмен закликає парламент, перш ніж голосувати, відправити його на експертизу до Венеціанської комісії. Це авторитетний в світі орган з конституційного права, який створили при Раді Європи. Він розглядав десятки українських проектів. Має розглянути і антиолігархічний законопроєкт, вважають експерти.

"У нас є головне науково-експертне управління, головне юридичне управління, комітети, секретаріати – вони рекомендують певні ідеї. І народні депутати повинні слухати ці ідеї. Ось ключова проблема. Але вони часто не слухають. У силу того, що з самого початку ігноруються положення нормотворчої техніки, конституційні, або навіть здоровий глузд", – сказав експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.

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На думку кандидата юридичних наук Геннадія Дубова, у законопроекті багато білих плям. Документ наділяє президента і РНБО повноваженнями, не передбаченими Конституцією. Дозволяє цензуру в ЗМІ. А ще обмежує права людини в залежності від його майнового стану. Виходить, закон не для всіх, а тільки для обраних.

"По суті мова йде про те, що окрема категорія людей, по абсолютно не чітким, з моєї точки зору критеріями. По суті на розсуд певних людей, які входять до складу РНБО. А РНБО є консультативно-дорадчим органом при президенті. Пропонують налаштувати ще один, який по суті замінить суд, антимонопольний комітет і ряд інших державних органів", – сказав кандидат юридичних наук Геннадій Дубов.

Експерти зазначають, що владі краще подбати про сильні суди, боротьбу з корупцією і, найголовніше, виконання вже діючих законів. І це б було б реальною реформою. Якщо ж Рада все ж проголосує за закон про людей з надмірною впливом, Людмила Денисова вже заявила: направить подання до Конституційного суду.

Раніше ми повідомляли, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов говорив, що в Україні останнім часом з'явилися нові олігархи.

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Все, що потрібно знати про деолігархізаціїїю – читайте в нашому матеріалі Деолігархізація – для кого небезпечний закон Зеленського і чого від нього чекати.

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