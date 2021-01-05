Багатоходівка від СБУ на мільярди гривень: перехоплено рекордну партію героїну (фото і відео)

Правоохоронці виявили 1035 кг наркотику, підготовленого до транспортування в Європу

За результатами тривалої багатоходової спецоперації співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання, яке організувало ввезення героїну на територію нашої країни.

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Про це повідомляє пресслужба спецслужби.

У грудні-2020 громадяни Туреччини направили в Одеський морський торговий порт судно, де наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

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У Львові оперативники спецслужби затримали трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях. Наркоділки планували переправити героїн до Євросоюзу під виглядом дипломатичного вантажу. Також було затримано громадянина Туреччини – одного з організаторів наркотрафіку.

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Правоохоронці виявили 1035 кг героїну, підготовленого до транспортування. Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку – понад 2,3 млрд гривень. Додатково проводяться обшуки у місцях тимчасового проживання фігурантів.

Відкрито кримінальне проводження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) КК України, вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину.

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Нагадаємо, у грудні-2020 СБУ викрили злочинне угруповання, яке отримувало мільйонні прибутки від гуртового продажу наркотиків в Україні.

Також нагадаємо, в Одесі викрили наркоторговця, який збував психотропи у популярному месенджері.

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