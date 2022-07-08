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Міг гори звернути. Історія загиблого Героя Сергія Компанійця

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 липня, 13:48
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Захисник загинув у боях під Ізюмом Харківської області
Сергій Компанієць – один із «кіборгів», який захищав Донецький аеропорт. Фото: колаж "Сьогодні"
Сергій Компанієць – один із «кіборгів», який захищав Донецький аеропорт. Фото: колаж "Сьогодні"

У Голубівці Дніпропетровської області попрощалися із загиблим бійцем 93-ї окремої механізованої бригади Сергієм Компанійцем. Він пішов захищати Україну ще 2014 року. Сергій Компанієць – один із "кіборгів", який захищав Донецький аеропорт. Він загинув у боях під Ізюмом Харківської області. В останню путь Героя проводжало все село.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо про Героя?

У рідній Голубівці Сергія Компанійця поважали. Односельці кажуть, завжди пам’ятатимуть, як працьовитого та непосидючого, усміхненого і невгамовного, та готового прийти на допомогу.

"Сергію неодноразово казали, коли навідувався додому: кидай все і повертайся до мирного життя. Він неодмінно відповідав: хто, як не я", – розповів брат загиблого Олександр Компанієць.

Дядько захисника каже, що Сергій добре порався по господарству і міг гори звернути: і траву покосити, і картоплю посадити, і город прополоти.

"Сергій був дуже хорошою людиною. На полі бою не залишав своїх. Вивозив і поранених побратимів, і тіла загиблих. У селі його знають як добру безвідмовну людину, готову поділитися останнім", – розповів дядько Сергія Микола.

Вчителька Сергія згадує, як той напередодні контрольної віддав однокласникам свої запасні зошити. Навіть собі не лишив. Довелося йти купувати.

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"Якось заходжу в клас – дошка брудна. Запитую, хто черговий. Мовчать. Тоді Сергій встає. "Компанієць, то ти черговий?" "Ні, не я. Та зі мною нічого не станеться, якщо я витру дошку", – згадує вчителька Неля Славна.

Вона додала: "Низький уклін батькам, що виховали такого сина. Який віддав життя за нас".

Сергію Компанійцю було 46 років. У нього залишилися батьки, брат та 16-річний син Олександр.

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В останню путь Героя проводжало все село. Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше ми розповідали історію 23-річного лейтенанта Віталія Мовчана, який загинув 24 лютого, у перший день повномасштабної війни, захистивши небо над Луганщиною ціною власного життя.

Також нагадаємо історію Героя України Віктора Головка, який загинув, виносячи побратимів з поля бою.

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