Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Могло бути більше жертв. Ми дізналися про подробиці ДТП з підводою під Чернігівом

Ексклюзив
Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 11:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Внаслідок аварії загинув погонич підводи та його пасажирка
В аварії загинули двоє людей.
В аварії загинули двоє людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі подробиці смертельної ДТП за участю підводи та мікроавтобуса під Чернігівом. Загинули погонич підводи та його пасажирка.

Про це сайту "Сьогодні" розповів речник поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.

Реклама

За словами правоохоронців, ділянка траси, де сталася ДТП, не вважається аварійнонебезпечною, причини ДТП встановить слідство.

Як ми з'ясували, в аварії загинув погонич підводи із села Топчіївка та мешканка сусіднього села.

"Є інформація, що чоловік був напідпитку. Також є поки що припущення, що він виїхав з тротуару, який нижчий за рівень траси, на дорогу в той момент, коли туди під'їжджав мікроавтобус. До речі, на возі було всього 4 людини, але дві жінки, які вижили, відбулися легким переляком", – розповів нам староста села Володимир Нагорний.

Що відомо про аварію

На трасі "Київ-Чернігів" близько 18:00 17 лютого сталася смертельна ДТП. Зіткнулися вантажний мікроавтобус та підвода, яка їхала у попутному напрямку.

Реклама

Поліцейські встановили, що 51-річний водій мікроавтобуса рухався у напрямку Києва. Між селами Топчіївка і Красилівка Чернігівського району сталося зіткнення мікроавтобуса з підводою, що їхала у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП 53-річний погонич візка та 47-річна пасажирка загинули на місці події.

Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей). Якщо вину водія мікроавтобуса доведуть, що він може потрапити до в'язниці терміном від 5 до 10 років.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Могло бути більше жертв. Ми дізналися про подробиці ДТП з підводою під Чернігівом Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак На Київщині легковик врізався в маршрутку: є постраждалі Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Бойовики стріляють на всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

209 228

захворіло за тиждень в Україні

-16%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти