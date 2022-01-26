Чи можуть українці під час нападу Росії залишитися без інтернету: відповідь експерта

Останнім часом почастішали заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну в будь-який момент

Чи залишаться українці без інтернету у разі агресії РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі вторгнення Росії на територію України проблем з інтернетом не буде.

Про це "Сьогодні" повідомив член правління Інтернет Асоціації України, керівник компанії "Телекон" Костянтин Жакун.

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Чи можна вимкнути весь інтернет у країні?

Жакун прокоментував думки, що, мовляв, противник зможе одним махом вимкнути в Україні інтернет.

"Інтернет-мережі в Україні децентралізовані. Ця перевага. У нас не як у Казахстані чи Білорусі, де по одному великому оператору керують усім інтернетом у країні. Структура доступу в Україні стійкіша, ніж у Середній Азії", – зазначив експерт.

Загроза повномасштабної війни

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

. У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетні комплекси; основне їхнє призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до кордонів України.

(ракетні комплекси; основне їхнє призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до кордонів України. Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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