Можуть відстежити педофіли: чим ризикують маленькі Паша і Мілана через "роман" у соцмережах

Їх публічні відносини можуть бути небезпечні і для інших дітей

На відносини між 8-річною моделлю Міланою і 13-річним блогером Пашею відреагувала омбудсмен Людмила Денисова. Вона розповіла, що такий публічний "роман" може бути небезпечним для дітей. Крім того, у цій справі є підстави говорити про порушення батьками прав дітей.

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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Що не так з батьками?

Згідно з українським законодавством, у нашій країні заборонена будь-яка експлуатація батьками своєї дитини. Також вони повинні піклуватися про її фізичний, духовний та моральний розвиток, поважати дитину.

"Частиною четвертою статті 155 Сімейного кодексу України передбачено, що ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом", – написала Денисова.

Інформація у Мережі може нашкодити дітям, тому можна вважати, що батьки порушили їх права.

Чим ризикують діти?

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Опублікованій у Мережі інформацією можуть скористатися люди зі злочинними намірами. Педофіли можуть відстежити місце проживання і навчання дітей.

Крім того, такий контент може привести до психологічного травмування.

Посилаючись на дані Парламентської Асамблеї Ради Європи Денисова зазначила, що надмірна сексуалізація дітей погано вплинути на їх почуття власної гідності, благополуччя, відносини і досягнення у школі. А в деяких випадках це може привести до сексуальної жорстокості.

"Непристойні та відверті фото або відео сексуального характеру створені дітьми у особливо вразливій ситуації, наприклад, маленький вік (..) слід розглядати, як такі, що є результатом насильства або експлуатації", – написала вона.

Роман небезпечний і для інших дітей

За словами уповноваженого з прав людини, такий контент може спонукати інших дітей копіювати поведінку. Зрештою, це може привести до психологічного та сексуального травмування.

Прогалина в законодавстві

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Денисова звернулася до парламенту з пропозицією змінити закон "Про захист суспільної моралі". Зокрема, це стосується негативного впливу контенту сексуального характеру, а також заборони робити і поширювати фото і відео сексуального чи еротичного образу дітей.

Нагадаємо, раніше на те, що сталося також відреагувала адвокат Тамара Бугаєць. За словами юриста, закон не забороняє дітям вступати в сексуальні відносини.

Також повідомлялося, що мати восьмирічної дівчинки Мілани викликали на допит в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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