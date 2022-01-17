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Молдова змінила умови в'їзду для українців – нові правила

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 січня, 14:58
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Сусідня країна визнає сертифікати про вакцинацію в "Дії", а також дозволяє в'їзд з довідкою про наявність антитіл
Молдова оновила правила в'їзду.
Молдова оновила правила в'їзду. / Фото: Колаж: Сьогодні

Молдова змінила умови в'їзду для українців на фоні поширення коронавірусу. Нові правила почали діяти з 17 січня.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ України.

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Що потрібно для перетину кордону

В Молдову можна в’їхати:

  • за сертифікатом вакцинації в додатку "Дія";
  • за паперовим сертифікатом з порталу "Дія" з QR-кодом;
  • з паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем;
  • на підставі негативного ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 години, зробленого в лабораторії із затвердженого переліка;
  • на підставі негативного результату експрес-тесту на антиген до вірусу SARS-CoV-2, зробленого не раніше, ніж за 48 годин;
  • підтвердження про наявність антитіл до COVID-19, яке діє протягом періоду 90 днів з дня проведення дослідження.

Додатковий ПЛР-тест після прибуття в Молдову робити не потрібно.

На кого правила не діють

Правила не стосуються таких категорій людей (якщо вони не мають клінічних ознак респіраторної інфекції або підвищеної температури):

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  • діти до 12 років;
  • учні/студенти віком до 18 років, які мають складати іспити, їдуть навчатися в Молдову або за кордон, або які їдуть для участі у міжнародних конкурсах або олімпіадах, з пред’явленням підтвердних документів, а також особи, які їх супроводжують;
  • екіпажі та обслуговуючий персонал літаків/суден, а також бригади та обслуговуючий персонал залізничних потягів, водії та обслуговуючий персонал вантажних автотранспортних засобів та пасажирських автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення на платній основі, мають більше, ніж 9 посадкових місць, включаючи місце водія;
  • особи, які здійснюють поїздку з причин, пов’язаних зі станом здоров’я або з гуманітарних причин, включаючи особу, яка супроводжує (із пред’явленням підтвердних документів);
  • транскордонні працівники, які в’їжджають до Республіки Молдова з Румунії чи України, а також із Республіки Молдова, які працюють у економічних агентів із зазначених країн, які можуть підтвердити договірні відносини з відповідними економічними агентами;
  • пред’явники дипломатичних, службових, офіційних та спеціальних та інших прирівнених до них паспортів, а також проїзних документів Laissez Passer, виданих Організацією Об’єднаних Націй, включаючи членів сімей дипломатичних та консульських представництв та міжнародних організацій/місій, акредитованих в Республіці Молдова та/або персонал, залучений до надання гуманітарної допомоги;
  • особи, які прямують через Молдову транзитом (знаходяться в дорозі не більше, ніж 24 години з моменту реєстрації в’їзду в РМ). Маршрут транзиту встановлюється прикордонною поліцією;
  • особи, яких викликано в судові інстанції або правоохоронні органи Республіки Молдова, а також їхні законні представники з пред’явленням підтверджуючих документів.

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