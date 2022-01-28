"Молнупіравір" для українців. Чи врятує препарат від небезпечного штаму

В Україні з'являться таблетки від коронавірусу "Молнупіравір" для пацієнтів, які мають хоча б один фактор ризику

"Молнупіравір" ще потрібно вивчати проти коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія Merck & Co Inc та її партнер Ridgeback Biotherapeutics повідомили, що шість лабораторних досліджень показали активність таблеток "Молнупіравір" проти штаму "Омікрон".

Про це повідомляє Reuters.

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У компанії повідомили, що "Молнупіравір" ще треба вивчити проти "Омікрону" в дослідженнях на людях.

"Молнупіравір" та конкуруюча пероральна пігулка від компанії Pfizer були дозволені у США в грудні і розглядаються як важливі засоби проти "Омікрону".

Pfizer заявила, що в грудні лабораторні дані показали, що її препарат "Паксловід" зберіг свою ефективність проти "Омікрону".

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Раніше цього місяця Merck заявила, що в її таблетці є механізм, який може працювати проти "Омікрону" та будь-якого іншого варіанту.

Зазначимо, що "Молнупіравір" дозволено до застосування більш ніж у 10 країнах, включно зі США, Великою Британією та Японію.

Ефективність препарату раніше

У дослідженнях "Молнупіравіру" брали участь 775 пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. Їхні результати виявилися такими:

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було госпіталізовано 7,3% учасників дослідження, які отримали ліки;

учасників дослідження, які отримали ліки; водночас серед тих, хто отримав плацебо (таблетку-пустушку), у лікарні опинилися 14,1% пацієнтів;

пацієнтів; у групі пацієнтів, які отримали "Молнупіравір", ніхто не помер, проте від наслідків коронавірусу пізніше померли вісім пацієнтів, яким дали плацебо.

У листопаді 2021 року сам виробник визнав, що таблетки не настільки ефективні, як сподівалися спочатку. Та на початку січня виробник Merck заявляв, що їхній препарат ефективний та для лікування захворювання, викликаного новим штамом "Омікрон".

"Молнупіравір" насамперед призначатимуть пацієнтам, які мають хоча б один з таких факторів ризику:

зайва вага;

вік понад 60 років;

цукровий діабет;

хвороби серця.

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