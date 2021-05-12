Молодь вакцинується позачергово: Ляшко пригрозив покаранням

Зараз в Україні повинні вакцинувати лише людей старше 65 років, але у кабінетах щеплення помічені 20-35-річні

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В Україні йде вакцинація людей старше 65 років, ось тільки тут вже не обійшлося без скандалу – на щепленні помічена молодь позачергово. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пригрозив відповідальністю для порушників і пообіцяв службову перевірку. Про це він сказав в інтерв'ю "Сьогодні".

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Зараз в соцмережах почали з'являтися фото вакцинації людей 20-35 років в обхід черги, хоча за планом щеплення роблять категорії 65+. За словами чиновника, такі кадри стали з'являтися в основному в Києві.

"Сьогодні вакцинуються у пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для людей найбільш похилого віку і з хронічними захворюваннями. Якщо хтось порушує, то повинен нести за це відповідальність. Ми чітко це проговорили. Ці факти, коли хтось вакцинувався поза чергою, а люди, які були записані, не отримали вакцину – будуть розглянуті та проводитимуться службові перевірки", – сказав Ляшко.

За його словами, минулого тижня він без попередження проїхав по кабінетах щеплень в Одеській області.

"Я був у районних центрах, бачив списки, був безпосередньо на щепленнях, дивився як відбирають на вакцинацію. У всіх чітко визначені терміни, чітко відбувається продзвон. Я особисто не бачив в пунктах щеплень людей молодших за 65", – підкреслив санлікар.

Читайте на сайті "Сьогодні" повний текст інтерв'ю з Віктором Ляшко.

Тим часом президент Володимир Зеленський підтримав ідею почати вакцинацію людей з електронної черги, але у певні дні.

Відео: Сьогодні

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