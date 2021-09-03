Компанія хлопців влаштувала танці на танках Харківського бронетанкового заводу – скандальне відео

У 2018 році стороннім також вдалося проникнути на стратегічне підприємство і зняти там відео

Як ці люди потрапили на закрите оборонне підприємство, ще тільки належить з'ясувати / Колаж "Сегодня"

В інтернеті з'явилося відео, як невідомі молоді люди проникли на територію Харківського бронетанкового заводу і безперешкодно оглянули і зняли на відео військову техніку. Нагадаємо, це підприємство знаходиться в підпорядкуванні державного концерну "Укроборонпром" і має статус стратегічного.

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Про непрошених гостей стало відомо з відео, яке з'явилося в інтернеті .

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"На кадрах видно, що діти оглядають самохідну артилерійську установку 2С2 "Гвоздика", а один в Балаклаві танцює на ній. Прохідний двір, а не стратегічне підприємство Укроборонпрому", – написав один із коментаторів.

Сайту "Сегодня" підтвердили, що інцидент дійсно стався на Харківському бронетанковому заводі.

"Такий факт на території ХТЗ дійсно був. Невстановлені особи проникли на територію ХТЗ, після чого і зробили подібне. Основне завдання заводу – зрозуміти, яким чином вони проникли на територію і зробити так, щоб подібне не повторилося", – розповіли нам в прес-службі підприємства.

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Це не перший скандал, коли на Харківський бронетанковий завод проникають блогери і викладають звідти у відкритий доступ фото і відео.