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МОН повідомило, коли діти зможуть повернутися до шкіл

16 січня, 19:22

Ольга Литвин Ольга Литвин

Усе залежатиме від епідеміологічної ситуації у країні

Після завершення карантину принаймні молодші класи зможуть повернутися до повноформатного навчання.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він висловив розуміння батьків учнів 1-4 класів, які опинилися у складній ситуації вибору між роботою та необхідністю допомагати дітям із навчанням.

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Щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації у країні буде прийнятним навчання за змішаною системою, заявив міністр.

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Він підкреслив, що МОН та МОЗ перебувають у постійній комунікації. І частково повертати дітей до звичного формату навчання можливо буде тоді, коли медична система повідомить про здатність стримувати епідемічні хвилі.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця локдауну не можна відкривати школи і пускати дітей у колективи, оскільки це може спричинити зростання захворюваності.

Нагадаємо як працюють школи та університети під час локдауну.

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школа навчання Украина локдаун
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