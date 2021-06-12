Мораторій на штрафи за кредитами для жителів територій АТО/ООС. Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон для відновлення прав і свобод громадян з управління власним майном для доступу до кредитування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" для відновлення законних прав та свобод громадян щодо управління власним майном і отримання кредитних послуг", який Верховна Рада ухвалила 19 травня 2021 року.

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Про це повідомили в пресслужбі глави держави.

Тепер громадяни України, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня 2021 року, і надалі мають право не платити пеню і штрафи на основну суму заборгованості.

"Відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, що оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого й середнього бізнесу та розташована в зоні проведення АТО/ООС.

Таким чином залишиться в дії заборона виселяти громадян із житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об’єкт іпотеки.

"Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадянам, котрі володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, зокрема державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%" на рівних умовах з усіма громадянами України", – зазначається в повідомленні.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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