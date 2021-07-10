Моргенштерн був в Україні? Все, що відомо про можливий приїзд репера

Депутати і силовики вважають, що це могла бути свідома провокація, але не виключено, що візит до України – правда

У Мережі обговорюють, чи міг приїхати російський репер до України. Колаж "Сьогодні"

9 липня скандальний російський виконавець Моргенштерн заявив, нібито перебуває в Україні. СБУ припускає, що це, може, правда, а ось Держприкордонслужба відмовилася від коментарів.

"Сьогодні" зібрали все, що відомо про можливий приїзд репера з РФ.

"Медовий місяць триває. Ми в Україні", – Моргенштерн

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Увечері 9 липня Алішер Валєєв (справжнє ім'я репера) опублікував відео на тлі соняшникового поля і похвалився, що разом з нареченою нібито перетнув кордон.

Однак наступного дня на сторінці виконавця вже не було цієї історії. Але є інші – з геолокацією в Казані.

Історія нібито з Казані. Скріншот

Що кажуть українські спецслужби

В СБУ сайту "Сьогодні" заявили, що поки перевіряють цю інформацію. У них є два варіанти: або він блефує, або дійсно перетнув кордон.

"Те, що він у списку Мінкульту – не забороняє йому приїжджати в Україну. Адже внесення до списку припускає два варіанти – заборона в'їзду і незаборона в'їзду", – сказали силовики.

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При цьому в Держприкордонслужбі України заявили, що, згідно з українськими законами, не можуть розголошувати таку інформацію.

Вони уточнили, що діють відповідно до закону і якщо Валєєву заборонений в'їзд, то його точно не пропустили.

Інші джерела в правоохоронних органах сказали журналістам "Сьогодні", що заборони на в'їзд Моргенштерна до України не оформляли. А те, що він є у списку Мінкульту – не підстава для заборони на в'їзд. Тож теоретично це може бути правдою.

Визнав Крим українським? Реакція на "приїзд" репера

Телеведучий Максим Назаров допустив, що Моргенштерн міг просто прилетіти до окупованого Росією Криму. Однак тоді виходить, що репер назвав півострів частиною України – чи то жартома, чи то всерйоз.

"За чотири години до публікації цього відео Моргенштерн був помічений на своїй малій батьківщині в Уфі – виходить, пообідав в уфимському "Версалі", сів на літак і... прилетів до Криму?" - написав журналіст.

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У "Слузі народу" кажуть, що це могла бути свідома провокація. При цьому нардеп Денис Маслов уточнив, що якщо інформація все таки підтвердиться, можуть виникнути питання до прикордонників.

"Соняшники ростуть і в Росії. Він міг там записати відео і заявити, що перебуває в Україні", – сказав нам депутат.

Нагадаємо, Моргенштерну заборонили в'їзд до України після того, як він анонсував кілька концертів цього року. Наприкінці квітня 2020 року 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Після цього репер подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, щоб йому дозволили в'їзд до нашої країни.

Всі подробиці в спецтемі Моргенштерн в Україні?