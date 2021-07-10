Моргенштерн в Україні – Держприкордонслужба відмовилася від коментарів

Прикордонники заявили, що згідно з українськими законами не можуть розголошувати інформацію

У Держприкордонслужбі відмовилися розголошувати інформацію про перетин кордону Моргенштерном / Фото: колаж "Сьогодні"

У Держприкордонслужбі заявили, що не поширюють інформацію про в'їзд/нев'їзд російського репера Моргенштерна в Україну.

Про це повідомляє "Сьогодні".

"ДПСУ не має права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами. Ми діємо відповідно до законодавства. Якщо відносно іноземця діє заборона в'їзду винесена уповноваженим державним органом, то така особа не може перетнути кордон на в'їзд в Україну. У разі відсутності такої заборони розглядається питання щодо оформлення громадян на в'їзд в нашу країну у відповідності до норм законодавства", – повідомили "Сьогодні" в Держприкордонслужбі у відповідь на питання про те, чи в Україні Моргенштерн.

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Джерела в правоохоронних органах повідомили нам, що заборону на в'їзд Моргенштерна в Україну уповноважені особи не оформляли, а знаходження його даних в списку Мінкульту не є підставою для заборони на в'їзд.

Раніше ми повідомляли, що Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував кілька концертів в цьому році. В кінці квітня 2020 року 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Після цього репер подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, щоб йому дозволили в'їзд в нашу країну.

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