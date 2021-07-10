Моргенштерн в'їхав в Україну – СБУ допускає, що це правда

Артист похвалився, що разом з нареченою нібито перетнув кордон з нашою країною

СБУ перевіряє можливий візит Моргенштерна в Україну. Колаж: "Сьогодні"

Скандальний російський репер Моргенштерн, якому заборонили в'їзд в Україну, стверджує, що нібито потрапив на територію нашої країни.

Артист опублікував відео на тлі соняшникового поля, де похвалився, що разом з нареченою нібито перетнув кордон.

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"Медовий місяць триває. Ми в Україні", – сказав він.

Однак ніяких конкретних доказів, що він дійсно перебуває на території України, Моргенштерн не привів.

У Службі безпеки України повідомили "Сьогодні", що поки вони з'ясовують, чи в Україні Моргенштерн. За даними спецслужби, можливі два варіанти: або він блефує, або дійсно перетнув кордон.

"Те, що він в списку Мінкульту – не забороняє йому приїжджати в Україну. Адже внесення в список припускає два варіанти- заборона в'їзду і незаборонених в'їзду", – відповіли нам силовики.

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Нагадаємо, Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував кілька концертів в цьому році. 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Після цього репер подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, щоб йому дозволили в'їзд в нашу країну.