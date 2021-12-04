Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

Мороз та місцями дощ: прогноз погоди на 4 грудня (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
4 грудня, 06:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві невелика хмарність, без опадів
У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів. Колаж "Сьогодні"
У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів. Колаж "Сьогодні"

В Україні в суботу, 4 грудня, буде хмарна та дощова погода на півдні та сході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Деталі

На заході України 4 грудня буде найхолодніше, але сухо та без опадів. Проте вночі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погодою буде і в північних і центральних областях, проте вночі морози будуть дещо слабшими.

У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів, але з дощами та мокрим снігом.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень -1...+1°С.

Реклама

Укргідрометцентр: Буде мокрий сніг, вітри та тумани

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко, грудень наблизить нас до справжньої зими, але це може бути наприкінці місяця.

"Таких суворих морозів, як у попередні роки, не очікується, мінус 20 градусів у грудні можливі, але малоймовірні, – каже Анатолій Прокопенко. – Середньомісячна температура – від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, це близько до норми (тобто грудень виявиться холодніше листопада на 5-7 градусів – Авт.).

Сніг у грудні також тепер випадає не скрізь та не щороку. У Карпатах, північних, західних та східних регіонах сніг до кінця місяця ляже, у південних областях та в Криму випаде, але розтане".

Анатолій Прокопенко відзначив особливість теперішніх теплих зим – це активізація південних та південно-західних циклонів, які призводять до сильних вітрів, завірюх, налипання мокрого снігу. Все це можливо у грудні. Ще одна неприємність – різкі коливання температури, що призводять до туманів, особливо небезпечних при русі автошляхами.

Реклама

Опадів у грудні випаде в середньому 33-78 мм, у горах місцями 81-105 мм, це в межах норми, за винятком північно-східних областей (Чернігівщина, Сумщина), там снігу менше за норму. У перерахунку на чистий сніг – від 30-80 см у середньому по країні до одного метра в Карпатах.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у грудні становить 38 градусів морозу (Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська обл.), у Криму – 19 градусів морозу. Абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, у Криму – до 25 градусів тепла.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор розділу "Україна"

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 грудня 1991. Новообраному президентові України Леоніду Кравчуку зателефонував із привітаннями президент США Джордж Буш...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

77 309

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти