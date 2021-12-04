Мороз та місцями дощ: прогноз погоди на 4 грудня (мапа)

У Києві невелика хмарність, без опадів

У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів. Колаж "Сьогодні"

В Україні в суботу, 4 грудня, буде хмарна та дощова погода на півдні та сході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході України 4 грудня буде найхолодніше, але сухо та без опадів. Проте вночі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погодою буде і в північних і центральних областях, проте вночі морози будуть дещо слабшими.

У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів, але з дощами та мокрим снігом.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень -1...+1°С.

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Укргідрометцентр: Буде мокрий сніг, вітри та тумани

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко, грудень наблизить нас до справжньої зими, але це може бути наприкінці місяця.

"Таких суворих морозів, як у попередні роки, не очікується, мінус 20 градусів у грудні можливі, але малоймовірні, – каже Анатолій Прокопенко. – Середньомісячна температура – від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, це близько до норми (тобто грудень виявиться холодніше листопада на 5-7 градусів – Авт.). Сніг у грудні також тепер випадає не скрізь та не щороку. У Карпатах, північних, західних та східних регіонах сніг до кінця місяця ляже, у південних областях та в Криму випаде, але розтане".

Анатолій Прокопенко відзначив особливість теперішніх теплих зим – це активізація південних та південно-західних циклонів, які призводять до сильних вітрів, завірюх, налипання мокрого снігу. Все це можливо у грудні. Ще одна неприємність – різкі коливання температури, що призводять до туманів, особливо небезпечних при русі автошляхами.

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Опадів у грудні випаде в середньому 33-78 мм, у горах місцями 81-105 мм, це в межах норми, за винятком північно-східних областей (Чернігівщина, Сумщина), там снігу менше за норму. У перерахунку на чистий сніг – від 30-80 см у середньому по країні до одного метра в Карпатах.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у грудні становить 38 градусів морозу (Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська обл.), у Криму – 19 градусів морозу. Абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, у Криму – до 25 градусів тепла.

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