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Морозно і вітряно: чого чекати від погоди у перший робочий день локдауну (карти)

10 січня, 17:03

Ольга Литвин Ольга Литвин

Найближчими днями в Україні буде сухо

У понеділок, 11 січня, в Україні буде без істотних опадів.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, лише на півдні Одеської області й у Криму прогнозують дощ і мокрий сніг.

У північних областях уночі буде мороз до -7°, удень – від 0° до -2°. Вітер – північно-західний, 3-8 м/с.

У південній частині України вночі від -2° до -4°, удень – від -1 до + 3°. У Криму повітря прогріється до +3°. Вітер – північно-східний, 3-8 м/с.

У західних областях – без опадів. Вітер – південно-східний, 3-8 м/с. Уночі мороз до -5°, а вдень стовпчик термометра підніметься до +5°.

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У східних областях температура повітря уночі – від -4° до -6°, удень – від -1° до -3°. Вітер – східний, 3-8 м/с.

У центрі та Києві температура вночі – від -2° до -5°, удень – від 0 до -2°. Вітер – північно-західний, 3-8 м/с.

У вівторок, 12 січня, в Україні без опадів.

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Cніг та ожеледь: якою буде погода в Україні 10 січня
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У північних областях уночі буде мороз до -6°, удень – від -1° до +1°. Вітер – південно-східний, 5-10 м/с.

У південній частині України вночі від -1° до -3°, удень – від 0 до + 2°. У Криму повітря прогріється до +3°. Вітер – східний, 5-10 м/с.

У західних областях – слабкий сніг. Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Уночі мороз до -7°, а вдень стовпчик термометра підніметься до +3°.

У східних областях температура повітря уночі – від -4° до -7°, удень – від 0° до -2°. Вітер – південно-східний, 5-10 м/с.

У центрі та Києві температура вночі – від -4° до -6°, удень – від -1° до + 1°. Вітер – північно-західний, 5-10 м/с.

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Після того, як Новий рік в Україні минув без снігу та морозів, ми дізнавалися, яка на українців чекає погода цієї зими і в цілому до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік.

Нагадаємо, якою погода буде навесні 2021 року.

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