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СЬОГОДНІ Новини України

Морозно, але сухо: де в Україні чекати мінусової температури (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
24 листопада, 06:00
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Окрім морозу, очікуються пориви вітру до 12 м/с
Цього дня стовпчики термометрів вище 6 градусів тепла не піднімуться/Колаж: Сьогодні
Цього дня стовпчики термометрів вище 6 градусів тепла не піднімуться/Колаж: Сьогодні

У середу, 24 листопада, в Україні прогнозують суху погоду. Водночас в країні буде холодно.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Упродовж дня на території України очікується мінлива хмарність. Вітер — 7-12 м/с.

На заході температура становитиме 3-6 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +2 градусів.

У північних регіонах температура становитиме 1-6 градусів тепла. На півдні — +1-6 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 2-4 градуси тепла, а в Сімферополі також буде сухо, +4-6 градусів.

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

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"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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