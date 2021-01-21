Морозів до -20 вже не буде: синоптики дали прогноз на лютий

Останній місяць зими відзначиться погодними гойдалками, ситуація змінюватиметься чи не кожні два-три дні

Морози відступають, і в Україну знову повертається "весна". Вже з сьогоднішнього дня по всій території країни відчуємо потепління, холод затримається тільки в східних регіонах. Чого очікувати в лютому і чи вчасно настане весна, дізнавалася у синоптиків кореспондент "Сьогодні" Ірина Камінська.

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Морози до -20 і купи снігу – майже тиждень українці насолоджувалися справжньою зимою. А ось останній місяць зими спробує догодити всім, кажуть в Укргідрометцентрі, адже лютий відзначиться погодними гойдалками.

"Середня температура лютого від 0 до -3 градусів. День-два – холодно, потім день-два – тепло", – каже синоптик Владислав Білик.

Відео: Сьогодні

Але морозів до -20 більше не буде, кажуть синоптики. Потепління днями відчують жителі всіх регіонів країни.

"Поступово в Україну заходить порція теплого повітря з південного заходу. У п'ятницю на заході мокрий сніг буде переходити в дощ, і в неділю по всій Україні якісь невеликі опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом", – розповів Білик.

Народний синоптик Леонід Горбань зазначає, що лютий буде щедрим на опади. Це, за його словами, врятує аграріїв від посухи.

"Сніг з дощем 2-3 (лютого), потім сніг 6-7-го, потім сніг з дощем 9-13-го. Якщо по північному сходу – це буде сніг, південніше – дощ, на заході теж дощ", – сказав він.

Народні синоптики прогнозують у цьому році ранню весну, перше істотне потепління відчуємо в 20-х числах лютого.

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