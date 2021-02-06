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Мороз, снігопади і вітер: холодний прогноз на найближчі два дні

6 лютого, 23:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

До Києва морози прийдуть надовго

В Україні в неділю і понеділок, 7-8 лютого, очікується зниження температури, а в більшості західних областей, крім Волині та Рівненщини, в неділю будуть снігопади і хуртовини.

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Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У Києві в неділю обіцяють морози і поривчастий вітер, до яких у понеділок через циклон приєднається снігопад.

"Мороз у Києві триватиме довго, звичайно, з коливаннями, проте найближчі два тижні – так. Принаймні, за попередніми прогнозами", – пише синоптик.

Циклон принесе снігопад у неділю і на Закарпатті, щоправда там сніг буде переходити в дощ, на решті території України 7 лютого – без істотних опадів.

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У найближчу ніч на півночі України температура ймовірно опуститься до 17-22 градусів морозу.

У понеділок синоптик також обіцяє снігопади і хуртовини, а на Заході і Півдні мокрий сніг і навіть дощ.

Через такі змішані опади буде ожеледь, налипання мокрого снігу та інші типові зимові неприємності.

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