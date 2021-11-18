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Морози зі снігом чи сльота? Якої погоди чекати цієї зими – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
18 листопада, 10:32
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Синоптики стверджують, що взимку будуть морози та сніг, але без природних катаклізмів
Яка в Україні буде зима / Колаж "Сьогодні"
Яка в Україні буде зима / Колаж "Сьогодні"

Зима в Україні буде теплою, але також синоптики обіцяють періодичні морози.

Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. матеріал сайту "Сьогодні".

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Снігу не чекати?

Середня температура в грудні буде вищою за норму для цього періоду, стверджує синоптик. Грудень виявиться досить теплим.

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже Микола Кульбіда.

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Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але якщо порівнювати із зимами, які були 30-40 років тому, нинішні морозні періоди виявляться короткочасними.

Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. Із цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1-3 градусів. У зв'язку із похолоданням прогнозують і перший сніг.

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Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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