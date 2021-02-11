Морози у 30 градусів: чи нормально це для України?

Останні 20 років такі температури фіксують дуже локально, каже метеоролог

В Україні продовжаться сильні снігопади, хуртовини, а температура скоро впаде до -26 °C. Держслужба з надзвичайних ситуацій вже попередила про перший і другий рівні небезпеки в деяких областях України. Сайт "Сьогодні" вирішив дізнатися, наскільки така температура аномальна для України?

Реклама

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня каже, що такі морози не можна назвати нетиповими для України. Так, останні 20 років подібне було рідкістю, щоб температурний фон становив -20 ... -25 °C. Але це не означає, що цього раніше не спостерігалося.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як оригінально відсвяткувати День святого Валентина не виходячи з дому і ще кілька ідей

"Аномалія – це -30 ...- 40 °C. Але й такі температури фіксувалися в Україні. Абсолютний мінімум, який був зафіксований в Україні, -42 °C. Останні 20 років такі температури фіксуються дуже локально, а -30 °C у нас не було з 2006 року. А взагалі щозими є окремі місця і на сході, і в Карпатах, де температура може бути -25 °C. Це не аномалія, але стало рідкістю", – Наталя Голеня.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, коли чекати потепління після морозів -30?

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Знову йдуть морози до мінус 30. Що твориться з погодою – пояснює синоптик".

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама