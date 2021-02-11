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Морози у 30 градусів: чи нормально це для України?

11 лютого, 16:15

Віталій Андронік , Ігор Тимофєєв

Останні 20 років такі температури фіксують дуже локально, каже метеоролог

В Україні продовжаться сильні снігопади, хуртовини, а температура скоро впаде до -26 °C. Держслужба з надзвичайних ситуацій вже попередила про перший і другий рівні небезпеки в деяких областях України. Сайт "Сьогодні" вирішив дізнатися, наскільки така температура аномальна для України?

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Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня каже, що такі морози не можна назвати нетиповими для України. Так, останні 20 років подібне було рідкістю, щоб температурний фон становив -20 ... -25 °C. Але це не означає, що цього раніше не спостерігалося.

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"Аномалія – це -30 ...- 40 °C. Але й такі температури фіксувалися в Україні. Абсолютний мінімум, який був зафіксований в Україні, -42 °C. Останні 20 років такі температури фіксуються дуже локально, а -30 °C у нас не було з 2006 року. А взагалі щозими є окремі місця і на сході, і в Карпатах, де температура може бути -25 °C. Це не аномалія, але стало рідкістю", – Наталя Голеня.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, коли чекати потепління після морозів -30?

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Знову йдуть морози до мінус 30. Що твориться з погодою – пояснює синоптик".

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похолодання аномалії морози Укргідрометцентр метеорологи синоптик Наталія Голеня

Джерело: Сьогодні

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