Морози в Україні протримаються ще три дні, буде доходити до -25

В Україні буде ще холодна погода – сильні морози в Україні протримаються ще три дні, а ось в середині тижня почнеться відлига.
У найближчі дні температура повітря вночі місцями буде опускатися до 25 градусів нижче нуля, а в Дніпропетровській та Запорізькій областях прогнозують сніг та хуртовини.
Однак з середи синоптики обіцяють потепління і відлига.
Тим часом через морози на вихідних у Києві дев'ять осіб потрапили до лікарні з переохолодженням та відмороження кінцівок.
Замело снігом і дороги державного значення в п'яти областях. Сніг там розчистили. У столиці ж дороги прибирають канадські снегоплавильні машини. Кожна з них переробляє 60 тонн снігу на годину.
Як повідомляли новини "Сьогодні", через прихід сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.
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