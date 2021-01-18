Морози в Україні протримаються ще три дні, буде доходити до -25

Стало відомо, коли в Україну прийде потепління і почнеться відлига

В Україні буде ще холодна погода – сильні морози в Україні протримаються ще три дні, а ось в середині тижня почнеться відлига.

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У найближчі дні температура повітря вночі місцями буде опускатися до 25 градусів нижче нуля, а в Дніпропетровській та Запорізькій областях прогнозують сніг та хуртовини.

Однак з середи синоптики обіцяють потепління і відлига.

Тим часом через морози на вихідних у Києві дев'ять осіб потрапили до лікарні з переохолодженням та відмороження кінцівок.

Замело снігом і дороги державного значення в п'яти областях. Сніг там розчистили. У столиці ж дороги прибирають канадські снегоплавильні машини. Кожна з них переробляє 60 тонн снігу на годину.

Відео: Сьогодні

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Як повідомляли новини "Сьогодні", через прихід сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.

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