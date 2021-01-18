Русский
$ 28,05
34,01
  1. Новини України

Морози в Україні протримаються ще три дні, буде доходити до -25

18 січня, 10:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Стало відомо, коли в Україну прийде потепління і почнеться відлига

В Україні буде ще холодна погода – сильні морози в Україні протримаються ще три дні, а ось в середині тижня почнеться відлига.

Реклама

У найближчі дні температура повітря вночі місцями буде опускатися до 25 градусів нижче нуля, а в Дніпропетровській та Запорізькій областях прогнозують сніг та хуртовини.

Однак з середи синоптики обіцяють потепління і відлига.

Тим часом через морози на вихідних у Києві дев'ять осіб потрапили до лікарні з переохолодженням та відмороження кінцівок.

В тренді
Чоловіка, який замовив вбивство своєї дружини і викрав доньку, відпустили з-під варти

Замело снігом і дороги державного значення в п'яти областях. Сніг там розчистили. У столиці ж дороги прибирають канадські снегоплавильні машини. Кожна з них переробляє 60 тонн снігу на годину.

Відео: Сьогодні
Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", через прихід сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода прогноз погоди морози

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

МОН повідомило, коли діти зможуть повернутися до шкіл
МОН повідомило, коли діти зможуть повернутися до шкілУкраїна
Що буде з курсом долара після закінчення локдауну
Що буде з курсом долара після закінчення локдаунуЕкономіка
Ціну на газ Кабмін знизить завтра – ОП
Ціну на газ Кабмін знизить завтра – ОПНовини ЖКГ
Зеленський влаштував кадрові перестановки в СБУ
Зеленський влаштував кадрові перестановки в СБУУкраїна
Коронавірус, підсумки тижня: зростання тяжких випадків, смертності й зараження дітей
Коронавірус, підсумки тижня: зростання тяжких випадків, смертності й зараження дітейУкраїна
На затонулому в Чорному морі суховантажу було 10 українців
На затонулому в Чорному морі суховантажу було 10 українцівУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти