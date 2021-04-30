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На Україну насувається потужний циклон. Де чекати дощів і гроз (карта)

30 квітня, 07:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди в Україні на 30 квітня – де буде найтепліше, а де пройдуть дощі – карта

В Україні сьогодні, 30 квітня, у всіх областях потеплішає ще на декілька градусів, місцями буде хмарно, а в західних і північних регіонах очікуються грози.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від 17 до 20 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 16 до 19 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 17 до 20 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 14 до 19 градусів тепла.

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Раніше ми повідомляли, що 26 квітня Україну несподівано засипало снігом.

Також нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу.

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