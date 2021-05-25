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Потужні зливи і пожежна небезпека: де погода не порадує українців (карта)

25 травня, 17:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На заході і в центральних областях синоптики очікують потужні зливи з грозою, а в деяких – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У середу, 26 травня, погода буде мінливою: в одних регіонах України синоптики очікують сильні дощі, а в інших надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України і в центральних областях синоптики прогнозують потужні зливи з грозою. Температура вдень сягатиме від 20 до 24 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 9 до 13 градусів.

У більшості районів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької та Тернопільської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У регіонах вдень температура сягатиме 24-28 градусів тепла, а вночі спека спаде до позначки 14 градусів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями по Україні пройшовся ураган, який вже накоїв чимало лиха.

А у Львівській області через сильні зливи затопило місто.

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