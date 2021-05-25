Потужні зливи і пожежна небезпека: де погода не порадує українців (карта)

У середу, 26 травня, погода буде мінливою: в одних регіонах України синоптики очікують сильні дощі, а в інших надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході України і в центральних областях синоптики прогнозують потужні зливи з грозою. Температура вдень сягатиме від 20 до 24 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 9 до 13 градусів.
У більшості районів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької та Тернопільської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У регіонах вдень температура сягатиме 24-28 градусів тепла, а вночі спека спаде до позначки 14 градусів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями по Україні пройшовся ураган, який вже накоїв чимало лиха.