В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоди

Синоптики попереджають українців про погодні зміни, які торкнуться деяких регіонів країни

Погода в Україні буде дощовою в деяких регіонах, колаж: "Сьогодні"

В Україні в середу, 18 серпня, оголосили штормове попередження.

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У центральних, північних і деяких західних областях очікуються грози, град і шквали вітру 15-20 м/с, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Очікується перший рівень небезпеки (жовтий).

По Києву і Київській області вдень очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с. Також оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Якою буде погода восени

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На початку вересня погода в Україні буде по-справжньому літньою, проте потім країну накриють дощі.

Народний синоптик Леонід Горбань чекає, що вже з 11 вересня можливі похолодання і зливи, а ось в перші 10 днів осені на українців чекає літня погода.

Як вважає народний синоптик, бабине літо прийде в Україну в середині жовтня. Кілька днів бабиного літа він прогнозує починаючи з третьої декади місяця. Українців порадує сухий, хоч і холодний жовтень. А ось листопад буде морозним. Тоді ймовірні опади і навіть ранній сніг.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі крижинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими в серпні.

А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.