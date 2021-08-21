Потужні зливи з грозами та спека. Де погода не порадує українців (карта)

У суботу, 21 серпня, погода в деяких регіонах України буде дощовою, а середня температура вдень коливатиметься в межах + 25-27 градусів.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Якою буде погода в регіонах
- На заході країни синоптики прогнозують потужні зливи з грозами, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25, а вночі температура очікується в межах + 12-14.
- Тим часом в північних регіонах опадів не очікується, лише мінлива хмарність. Днем синоптики прогнозують від +25 до +27 градусів, а вночі температура буде коливатися в межах + 13-16 градусів.
- У східних регіонах України пройдуть дощі, при цьому вдень температура очікується в межах + 25-27 градусів. Вночі ж температура спаде до позначки +18 градусів.
- А от на півдні країни опадів синоптики не прогнозують. При цьому вдень температура буде триматися в межах + 26-28 градусів, вночі очікується від +15 до +17.
Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірне України очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
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