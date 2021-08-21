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Потужні зливи з грозами та спека. Де погода не порадує українців (карта)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
21 серпня, 06:15
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Як прогнозують синоптики, на заході та сході України погода може бути дощовою
В Україні залишиться тільки кілька сухих місць. Колаж "Сьогодні"
В Україні залишиться тільки кілька сухих місць. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 21 серпня, погода в деяких регіонах України буде дощовою, а середня температура вдень коливатиметься в межах + 25-27 градусів.

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Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Якою буде погода в регіонах

  • На заході країни синоптики прогнозують потужні зливи з грозами, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25, а вночі температура очікується в межах + 12-14.
  • Тим часом в північних регіонах опадів не очікується, лише мінлива хмарність. Днем синоптики прогнозують від +25 до +27 градусів, а вночі температура буде коливатися в межах + 13-16 градусів.
  • У східних регіонах України пройдуть дощі, при цьому вдень температура очікується в межах + 25-27 градусів. Вночі ж температура спаде до позначки +18 градусів.
  • А от на півдні країни опадів синоптики не прогнозують. При цьому вдень температура буде триматися в межах + 26-28 градусів, вночі очікується від +15 до +17.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірне України очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг і на дорогах утворилися затори.

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Дивіться також в сюжеті "Сьогодні" про потоп в курортній Кирилівці:

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