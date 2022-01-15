Потужні снігопади засипали "Академік Вернадський": українські полярники відкопують станцію

У грудні, незважаючи на початок антарктичного літа, біля "Вернадського" фіксували потужні завірюхи

Станцію засипало рекордними снігопадами у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

У грудні 2021 року на станції "Академік Вернадський" рівень снігового покриву побив 20-річний рекорд. Тепер полярники почали відкопувати інфраструктуру станції.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

Реклама

У центрі нагадали, що у грудні, незважаючи на початок антарктичного літа, біля "Вернадського" фіксували потужні завірюхи. З нового року снігопади майже припинилися, проте тепер полярникам необхідно відкрити всю інфраструктуру станції. Тому в них розпочалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі.

На станції "Академік Вернадський" рівень снігового покриву побив 20-річний рекорд

"Вже кілька тижнів звільняють територію "Вернадського" від снігового полону", – пишуть у центрі.

Реклама

Вже майже відкопали житловий корпус / Фото: Колаж: Сьогодні

Що зробили

Майже відкопали житловий корпус, каплицю та прохід до другого причалу Джету.

Для проведення запланованих робіт із модернізації станції розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком – для її розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крана – для гідроізоляції.

Попереду на полярників чекає – звільнення площі навколо складу для його розширення.

Раніше ми писали: