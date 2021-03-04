Потужний драйв з L2: вигода 30 000 грн при попередньому замовленні моделі HAVAL H6 нового покоління

Автомобільні інновації стають ближче завдяки бренду HAVAL. З 1 березня HAVAL в Україні відкриває попереднє замовлення моделі HAVAL H6 нового покоління та пропонує сервіс персоналізованого підбору авто через онлайн-конфігуратор. Скориставшись послугою попереднього замовлення, ви зможете придбати H6 нового покоління з вигодою 30 000 грн*, обрати колір, варіант інтер’єру та конфігурацію відповідно до ваших побажань, а також одними з перших отримаєте досвід автономного водіння рівня L2.

Створений на новітній інтелектуальній платформі L.E.M.O.N., новий HAVAL H6 демонструє технологічну силу бренду та перевершує очікування за рівнем безпеки, комфорту та інтелектуального водіння. Завдяки інтелектуальній безпеці та інтелектуальному управлінню, за кермом цього автомобіля ви отримаєте інноваційний досвід автономного водіння рівня L2.

В Україні ціна на HAVAL H6 третього покоління в комплектації Comfort з 2.0.-л бензиновим двигуном (204 к.с.) та 7DCT стартує від 670 306 грн**. Вже у базовій версії модель має такі опції як Auto Hold, система Старт-Стоп, ESP від Bosch, система гальмування від додаткового зіткнення (SCM), система контролю гальмування в поворотах (CBC), система захисту від перекидання (RMI), система екстреного гальмування (ВА), допомога при підйомі (HHC), допомога при спуску (HDC), система пріоритету педалі гальма (BOS), система контролю тиску та температури у шинах (TPMS), камера заднього виду, система виявлення втоми водія, функція попередження про перевищення швидкості, 10.25-дюймова панель приладів, 10.25-дюймовий екран мультимедійної системи, підтримка Android Auto та Apple Carplay.

У більш високому виконанні – комплектації Medium – новий Н6 можна придбати за ціною від 712 530 грн**. У середній комплектації додаються опції, які значно підвищують рівень комфорту та безпеки. Серед них – електропривід кришки багажника, інтелектуальний адаптивний круїз-контроль (АСС), система екстреного гальмування при небезпечному виявленні пішоходів та велосипедистів (AEB-P, AEB-Bike), система екстреного гальмування при виявленні перешкоди на перехресті (AEB-Crossroad), система розпізнавання дорожніх знаків (TSR), система утримування в центрі смуги руху (LCK), а також система допомоги при русі у заторі (TJA).

Топова версія Н6 (комплектація Тоp), яка є найбільш оснащеною, пропонується за ціною від 775 866 грн**. Ця комплектація вирізняється панорамним дахом, системою кругового огляду, автоматичною допоміжною системою при паркуванні, системою попередження про зіткнення та перешкоду позаду (RCW), моніторингом сліпих зон, системою попередження про поперечний рух позаду, попередження зіткнення при відкритті дверей (DOW), функцією розумного ухилення та аварійного утримання у смузі руху (ELK). До того ж у цій версії з’являється функція голосового управління, 12.3-дюймовий екран мультимедійної системи та проєкційний дисплей HUD.

Модель H6 нового покоління доступна для попереднього замовлення як у передньопривідній, так і повнопривідній версії. Обрати колір, варіант інтер’єру та необхідну комплектацію, а також відправити замовлення ви зможете, скориставшись послугою онлайн-конфігуратора на офіційному сайті.

Більше інформації про Н6 нового покоління на haval-ukraine.com

*Під вигодою 30 000 грн мається на увазі різниця у розмірі 30 000 грн між регулярною ціною на модель HAVAL H6 нового покоління, яка встановлена на день придбання автомобіля, та спеціальною ціною на модель HAVAL H6 нового покоління, яка діє за умови попереднього замовлення автомобіля у виробництві та здійснення передоплати у розмірі від 30% вартості автомобіля. Термін поставки автомобіля становить до 120 днів. Пропозиція діє з 01.03. по 30.04.2021 року в офіційній дилерській мережі HAVAL. Перелік та контакти дилерських центрів HAVAL ви знайдете за посиланням https://haval-ukraine.com/ua/dealers.html. Деталі пропозиції уточнюйте у менеджерів у автосалоні.

**Ціни вказані станом на 12.02.2021 року. Актуальну ціну уточнюйте у менеджерів з продажу в автосалоні HAVAL.

L2 (ЕЛЬ 2) – мається на увазі автономне водіння рівня L2.

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