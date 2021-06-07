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"Потужний магніт" для туризму – Зеленський розкрив масштабні плани на Чорнобиль

7 червня, 15:00

Віталій Семченко Віталій Семченко

Президент почав процес ревіталізації зони відчуження і затвердив програму розвитку Чорнобиля на три роки

Чорнобиль повинен стати зоною міжнародного і внутрішнього туризму, а зона відчуження – зоною відродження.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".

За словами глави держави, він затвердив програму розвитку регіону на три роки.

"За моєю ініціативою розпочато процес ревіталізації зони відчуження та затверджена вже програма розвитку Чорнобильської зони на 3 роки. Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля. Він має стати потужним магнітом для туризму як з України, так і з усього світу. А зона відчуження має стати зоною відродження", – зазначив він.

Плани розвитку ЧАЕС

В Україні не вперше говорять про необхідність розвитку туризму в Чорнобилі. Так, минулого року в зоні відчуження було запущено перший веломаршрут, який дозволить відвідувачам "побачити унікальний світ Чорнобильського заповідника".

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Колаж "Сьогодні"
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Крім того, Міністерство культури та інформаційної політики має намір подати заявку на включення Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, раніше ми показували, як би виглядала Чорнобильська зона, якби не аварія. Дизайнери "відновили" занедбану після аварії територію, показавши, якою вона повинна бути. Вони "реставрували" об'єкти в місті Прип'ять.

Крім того, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід по Чорнобильській зоні відчуження від "Сьогодні".

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