Потужний вибух у Чернівцях та байдужість медиків в Одесі — головні новини за ніч

У Чернівцях стався вибух у багатоповерхівці, а в Одесі медики відмовилися рятувати чоловіка

У багатоповерховому будинку у Чернівцях вибухнув газ, а в Одесі лікарі залишили помирати чоловіка/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Чернівцях пролунав потужний вибух у багатоповерхівці, є постраждалі

У центрі Чернівців стався вибух газу у багатоповерхівці. В результаті дві особи отримали поранення. Причини вибуху поки що не називають.

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З будинку евакуювали мешканців/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Червона площа та #ilovemoscow: амбасадорка сторінки України в Instagram потрапила у скандал

Фотоблогерка, яка є фотоамбасадором офіційної сторінки України в Instagram, опублікувала у своєму обліковому записі в соцмережі публікацію-ностальгію про Москву. Свій пост вона доповнила хештегом ilovemoscow.

Фотоблогерка завантажила знімок московського храму у соцмережу/Фото: Instagram/_ksu_erm_, колаж: "Сьогодні"

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В Одесі медики залишили помирати чоловіка посеред вулиці

В Одесі поблизу пункту обігріву на Куликовому Полі помер чоловік. Його привезла та залишила карета швидкої. Ймовірно, причиною смерті стало передозування якоюсь наркотичною речовиною.

Померлому було близько 40 років/Колаж: "Сьогодні"

У Полтавській області автомобіль в'їхав у газову місткість на АЗС

На Полтавщині мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на території АЗС. Внаслідок зіткнення стався сильна пожежа.

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