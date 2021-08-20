Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини України

В Києві шахраї вкрали у іноземців квартир на 51 млн гривень

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 серпня, 15:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Аферистам, які вкрали і легалізували чужі квартири, тепер "світить" від 10 до 12 років в'язниці з конфіскацією
Слідчі вилучили достатньо документів, які доводять крадіжку квартир / Колаж "Сегодня"
Слідчі вилучили достатньо документів, які доводять крадіжку квартир / Колаж "Сегодня"

Розкрита група шахраїв, які за підробленими документами крали у іноземних інвесторів житлові квартири в Києві. Правоохоронцям вдалося встановити факти захоплення чужої нерухомості на загальну суму понад 51 млн грн. Трьом учасникам афери пред'явлені підозри.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора .

Читайте також:

За даними слідства, з лютого по червень 2019 ріку учасники організованої групи заволоділи майном підприємств, засновниками та власниками яких виступають міжнародні інвестиційні компанії, які працювали в Україні. Підозрювані зробили угоди, використавши підроблені документи, і далі розпорядилися захопленим майном на свій розсуд.

Було проведено 12 одночасних обшуків за місцями проживання та перебування шахраїв. Вдалося вилучити документи, які доводять злочинну змову.

Реклама

Читайте також:

Досудове розслідування триває. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Покарання

Згідно з повідомленням, дії шахраїв підпадають під дві статті Кримінального кодексу України.

  • ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) передбачає строк до 10 років в'язниці з конфіскацією майна;
  • ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) карається тюремним терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Читайте також:

Схеми крадіжки нерухомості

Сайт "Сегодня" робив кілька публікацій з порадами, як не стати жертвою квартирних аферистів. Наприклад, ми з'ясували, як нерухомість можуть переоформити взагалі без відома власника.

Юристи наполегливо радили не скупитися і купувати квартири в добудованих будинках, уже зданих в експлуатацію .

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Опитування
Одеса
Донбас
Захід
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти