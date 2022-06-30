Шахраї дзвонять українцям від імені Віталія Кіма: що кажуть (відео)

Глава Миколаївської ОВА прокоментував ситуацію

Українці почали отримувати дзвінки від "Віталія Кіма". / Фото: Колаж: Сьогодні

Стало відомо, що шахраї від імені голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма почали дзвонити українцям.

Про це написав сам Віталій Кім у себе на сторінці в Telegram.

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За його словами, з'явилася інформація, що від імені голови Миколаївської ОВО йдуть дзвінки та просять допомогу.

"Офіційно говорю – у нас все є. Ми справляємося, є підприємства, які допомагають добровільно. Я нікому не дзвоню і від мене ніхто не може дзвонити. Крапка", – розповів Кім.

Раніше Віталій Кім пояснив, чому перестав записувати свої знамениті відеозвернення, та розповів про початкову мету його роликів.