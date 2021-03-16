Московський слід у справі малолітніх "коханців": ми перевірили слова омбудсмена

Мілана вже не перший рік бере участь у конкурсах зірок в Росії

Резонансна історія з участю восьмирічної моделі Мілани та 13-річного блогера Паші Пая, які демонструють "кохання" в Мережі, отримала несподіване продовження.

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Сайт "Сьогодні" знайшов московський слід у справі малолітніх "коханців", про який розповідав дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

Мілана називає себе моделлю. Власне, діти-моделі – звичайна справа в наш час. На її сторінці Instagram – 500 тис. підписників. Ще більше на її сторінці в LIKEE – 6 млн.

2019 року Мілана, судячи з її Інстаграму, брала участь у конкурсі зірок мережі LIKEE, який проходив у Москві та Санкт-Петербурзі. Швидше за все, це і є московський слід, який побачив Кулеба. Але в ті часи ніякого "роману" з Пашею у неї не було. Хоча вона і позує в оточенні інших хлопчиків.

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Паша, якому 13 років, теж має багато підписників у соцмережі LIKEE – 0,5 млн. В Instagram на нього підписано близько 40 тис. осіб, але це число стрімко зростає. Очевидно, до нього перетікають підписники зі сторінки Мілани.

Нагадаємо, матір дівчинки викликали на допит у поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 КК України – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: Діти не живуть разом – перший коментар мами 8-річної Мілани, що грала в кохання в Instagram

Відео: Сьогодні

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